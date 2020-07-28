В селе Краснополье (пригород Днепра) местный житель устроил около своего дома стихийную свалку

Об этом информирует Politeka со ссылкой на страницу в Facebook Департамента экологической политики Днепровского горсовета.

Сообщается, что мужчина для последующей перепродажи свозил со всего города самые разнообразные отходы.

Особо отмечается, что кроме традиционных для подобных "пунктов вторсырья" металла, макулатуры и пластика, неаккуратный местный житель складировал с какой-то целью навоз.

Соседи утверждают, что раньше мужчина пользовался этой территорией как огородом. Также стало известно, что соответствующие службы выписали мужчине протокол, по которому он обязан облагородить территорию свалки. Если он это не сделает, ему грозит крупный штраф.

Politeka сообщала, что в Харькове неизвестные забрасывают автомобили, стоящие во дворах, бутылочками из-под боярышника.

Об инциденте, который произошел на улице Гвардейцев-Широнинцев, 61-А, рассказали в группе «ХС Харьков», опубликовав красноречивые фото. На снимках – осколки от бутылочек на треснутом лобовом стекле автомобиля.

"Какая-то мразь кидает в машины бутылочки из под какой-то настойки или лекарства. Это уже второй раз нам разбили машину, до этого порезали колеса. Еще один автомобиль облили кислотой", – пишет владелец транспортного средства.

В Киеве очередному автохаму оставили необычное "послание". На кадрах видно, что один из водителей оставил свою красную Dacia на выезде из придомовой территории, таким образом заблокировав движение других автомобилей.

Киевляне, возмущенные таким поведением наглого водителя, оставили ему нецензурную записку, в которой в грубой форме выразили свое отношение к действиям нарушителя.

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