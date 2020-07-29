В Днепре на Крестьянском спуске вновь прорвало канализацию

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Информатор.

Сообщается, что спровоцировал аварию дождь, вода размыа края дороги, затекала под плиты, которые строители, ремонтирующие спуск, уложили совсем недавно.

Издание напомнинает, что цель ремонта – полная замена дорожного полотна и обустройство ливневых систем. Однако, что-то пошло не так и дождь завершился прорывом канализации.

Очевидцы сообщают о последствиях аварии: вода, бьющая из канализации, стекает вдоль дороги по канавам и размывает их. Вокруг – неприятный запах, на который жалуются горожане.

Кроме того, стало известно, что грязная вода уже успела добежать до Набережной Победы. Жильцы близлежащих домов без устали звонят в аварийные службы, но пока без результата.

Politeka сообщала, что в Днепре неизвестные расписали белой краской фонарные опоры на Новом мосту. Об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"Добрые, очень добрые жители города Днепр, за ночь испаскудили 36 опор на новом мосту. Ни у кого не вызывает сомнений, что своими надписями, они хотели довести до жителей горда очень важную и жизнеутверждающую информацию. Проверим", – написал он.

В селе Краснополье (пригород Днепра) местный житель устроил около своего дома стихийную свалку. Об этом информирует Департамент экологической политики Днепровского горсовета.

Сообщается, что мужчина для последующей перепродажи свозил со всего города самые разнообразные отходы.

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