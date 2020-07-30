На Днепропетровщине неизвестные надругались над государственным флагом

Об этом передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Покровского городского совета.

Так, сообщается, что в Покрове Днепропетровской области неустановленные лица разорвали государственный флаг на административном здании по улице Центральной.

В этом здании расположено местное Управление образования и библиотеки. Сотрудники ведомства, придя утром на работу заметили этот вопиющий факт надругательства над символом украинской государственности.

По факту действий неизвестных вандалов было подано заявление в полицию.

Politeka писала, что на украинской границе задержали любителя России и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам. Об этом информирует управление Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что на пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Как выяснилось, гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

На Донбассе волонтеры запустили в небо флаг Украины, который долетел до оккупированных территорий и изрядно разозлил боевиков. Об этом сообщает волонтер Влад Иванов в соцсети.

Украинский флаг запустили в небо над оккупированным Донецком. По словам волонтера, после запуска стало известно, что российские оккупанты еще в течение 20 минут стреляли по флагу.

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