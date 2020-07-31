На Днепропетровщине из-за убитой дороги велосипедист с легкостью обогнал автомобиль

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Днепр оперативный.

Судя по репликам водителя, находящегося за рулем авто, становится понятно, что автомобиль едет по трассе национального значения из Кривого Рога в Николаев.

Из-за ям и выбоин на дороге ему пришлось уменьшить скорость настолько, что его без труда обогнал мужчина на велосипеде.

Сообщается, что такая ситуация наблюдается на протяжении не менее 50 километров этой трассы.

Ухабы и ямы не только отнимают у водителей много времени и нервов, также страдают и транспортные средства: ведь езда по таким, с позволения сказать, дорогам "убивает" автомобили.

Politeka писала, что на Днепропетровщине в любой момент может рухнуть мост. Сообщается, что мост этот находится недалеко от села Соленое. Местные жители безуспешно добиваются его ремонта на протяжении последнего года, однако пока безрезультатно.

Примечательно то, что этот мост – единственный путь к местной школе, поэтому дети подвергаются страшной опасности, передвигаясь по нему. Если пройтись по аварийному мосту, то можно заметить большие сквозные ямы и острую арматуру, торчащую вокруг.

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил плохое состояние дорог и мостов в украинской столице.

"Много неудобств возникло из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней, там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение развязкой планируем полностью восстановить", - заявил Виталий Кличко.

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