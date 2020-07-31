В Днепре мужчина "подружился" с маленькой девочкой и украл у нее велосипед

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на страницу группы Райончик в соцсети Facebook.

Сообщается, что произошло это в районе Слобожанского проспекта. Мужчина подошел к ребенку и предложил ему настроить на велосипеде тормоза. Под этим предлогом, он сел на велосипед, поехал в сторону улицы Батумской и не вернулся.

Особые приметы преступника: одет в черную футболку с белым рисунком, черные джинсы, на голове серая бейсболка, 30-35лет.

Свидетели говорят, что уже не раз видели этого мужчину. Он приходил на детскую площадку, заводил с детьми разговоры, в основном о велосипедах, даже угощал их семечками. Местные говорят, что кроме велосипедов, подозреваемый крадет у детей мобильники.

В группе пишут, что мужчине на вид 30-35 лет, одет он был в черную футболку с белым принтом, черные джинсы, на голове у него была надета серая бейсболка.

Пользователи в комментариях разгневаны произошедшим.

"Можно с великом попрощаться. Тут машины,скутера найти не могут а вы за велик что-то хотите. Хорошо что только велик забрал, а с ребенком всё в порядке. Плохо объясняли значит, что с чужими людьми общаться нельзя. Посмотрите объявления на ОЛХ, возможно попытается продать через интернет. Мужчина по району ходит, сидит на детских площадках и пытается войти к ним в доверие, говорит, что он милиционер. Дети не однократно об этом рассказывают. Подходят к родителям и говорят о мужчине. Лично в нашем дворе такое было. Пока подошли, мужчины и след простыл. Будьте бдительны и объясняйте детям. Мразь ноги поломать", – пишут они.

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