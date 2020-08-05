В городе Каменском под Днепром роженице отдали мертворожденного ребенка в пакете для мусора

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

У женщины были преждевременные роды. Беременность была на 6 месяце и малыша спасти не удалось. Женщина также написала, что она подписала и оформила все необходимые документы, чтобы после вскрытия забрать тело дочери и похоронить ее в Каменском.

В результате женщина получила изувеченное тело малыша в мусорном кульке, а внутри лежали резиновые перчатки.

Потерпевшая также высказалась об этой ситуации в соцсетях.

"Вы выкинули тело моей дочери мусорный пакет, даже не в целый, а в отрывки, не зашили после вскрытия тело которое было уже 31 см ростом, заломали ей ножки за голову и выкинули туда же в пакет резиновые перчатки в крови в которых работали.", - пишет потерпевшая.

Ранее мы сообщали, что в киевском частном роддоме отказались от новорожденного ребенка.

"Родился ребенок с не таким уж критическим пороком развития. Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и такой, которую можно скорректировать", - рассказал директор роддома.

Также он добавил, что порок до родов на УЗИ не диагностируется, но его можно лечить, он корректируется и исправляется.

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