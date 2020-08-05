На Днепропетровщине выпускники массово отравились во время празднования окончания школы в одном из местных кафе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Сообщается, что в селе Вязовок Павлоградского района Днепропетровской области во время празднования выпускного вечера произошло массовое отравление.

Выпускники праздновали окончание школы 1 августа в кафе "Самара". На мероприятии присутствовали как дети, так и родители. Уже на следующее утро после праздника многих из присутствующих госпитализировали с диагнозом "острая кишечная инфекция".

В частности, в Новомосковскую центральную районную больницу были госпитализированы 5 человек, а 4 человека находятся на амбулаторном лечении с признаками острой кишечной инфекции. Всего после выпускного вечера в "Самаре" под медицинским наблюдением находятся 9 человек, трое из которых - дети.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что это эпидемиологическое осложнение возникло в результате массового отравления 1 августа, во время празднования выпускного в кафе, где находилось 24 человек, 8 из которых - дети.

В Госпродпотребслужбе выяснили, что в кафе "Самара" нарушались все требования санитарного законодательства, а также безопасности качества пищевых продуктов. Также было установлено, что сотрудники заведения и кухни не соблюдали правила личной гигиены.

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