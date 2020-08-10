Коронавирус продолжает распространяться по Днепропетровщине

Как передает Politeka, об этом свидетельствуют данные, обнародованные облгосадминистрацией.

Так, на Днепропетровщине за минувшие сутки подтвердили 24 новых случая коронавирусной болезни. Из них 15 - зафиксировано в Днепре, по 2 – в Новомосковске и Павлоградском районе, по одному – в Кривом Роге, Никополе, Терновке, Криничанским и Новомосковском районах.

В целом по состоянию на сегодняшний день в Днепропетровской области подтвержден 1571 случай коронавируса. Из них 1132 человека уже выздоровели, 33 – умерли.

Также сообщается, что на Днепропетровщине було проведено более 35 тыс. ПЦР-тестирования и 93227 исследований методом ИФА.

В целом сейчас в Украине зафиксировано 81 957 случаев COVID-19.

Как известно, в связи с пандемией коронавируса новый учебный год начнется в Украине 1 сентября в привычном формате, однако в регионах, попавших в "красную" зону, школы будут закрываться на карантин так же, как во время эпидемии гриппа. Премьер-министр Денис Шмигаль уверяет, что украинское правительство уже приняло все необходимые меры, были проведены совещания и запущены все необходимые процессы в областях. Кроме того, по словам Шмыгаля, подготовку к новому учебному году контролируют главы облгосадминистраций на местах.

Напомним, карантин в Украине пересмотрели, кого ждут ослабления: новый список МОЗ.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что карантин готовятся усилить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "с 10 августа...".