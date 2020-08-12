Днепр пострадал от серьезной непогоды - на город обрушился сильный дождь и град

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Репортер Днепр".

Так, на Днепр обрушился сильный град, город заливало дождем, под воду ушли машины.

На свежих фотографиях и видео из Днепра можно заметить, как по улицам города течет вода, которая тянется как сгусток. А на проезжей части уровень воды поднимался чуть меньше чем на полметра, достигая нижней части автомобильного бампера. Поэтому, как констатируют жители Днепра, в очередной раз ливневки не справились со своей задачей.

Также жители Днепра могли наблюдать в городе большой град, который успел доставить множество неприятностей жителям и гостям города, которые из раза в раз искали уютное место для того, чтобы переждать непогоду.

На фото и видео можно увидеть, что град размером с горох выпал вместе с большим количеством осадков, укрыв всю центральную часть города.

Дороги в центральной части города оказались в воде, машины плывут, зонтики летят в разные стороны, транспорт буквально тонет. Днепряне сравнили такую непогоду в городе с настоящим апокалипсисом, ведь никто не ожидал таких погодных "испытаний" в обычный, как казалось, летний день.

Напомним, на Харьков надвигается стихия с дождем и грозами: когда ждать непогоды.

Ранее Politeka сообщала, что погода в Украине внезапно сделала рокировки, дожди и жара атакуют новые области: Точный прогноз.

Также Politeka писала, что стихия надвигается на Одессу, погода резко испортится: к чему готовиться 12 августа.