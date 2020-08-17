В Днепре закрасили граффити в поддержку белорусов, которое недавно появилось на заборе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Информатор".
Так, под Южным мостом всего несколько дней назад появилось красочное граффити в поддержку протестов против действующей власти в Беларуси, однако сейчас его уже закрасили, и теперь на его месте можно увидеть лишь серый забор.
Отмечается, что активисты из Днепра решили поддержать белорусов, изобразив национальный флаг страны на заборе и надпись "Живе Беларусь!".
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Мужчины, которые закрасили граффити серым цветом, отвечая на вопрос о том, зачем они это делают, заявили: "Наш забор - хотим, чтобы он был серым".
Ранее сообщалось, что украинские футбольные фанаты активно поддерживают белорусов в их протесте против действующего режима. В частности, к акциям поддержки белорусов присоединились футбольные фанаты из Харькова, Днепра, Запорожья и других городов. Футбольные фанаты публикуют свои обращения к белорусам, в которых призывают к единению и желают успешного свержения режима Лукашенко. Также по Украине вывешивают белорусские флаги, а на стенах зданий и заборах появляются граффити "Живе Беларусь!".
Напомним, Романенко напророчил белорусам судьбу Украины: «страдания и беды неизбежны».
Как сообщала Politeka, Лукашенко впервые заговорил после сообщения об инсульте и пригрозил белорусам.
Также Politeka писала, что Лукашенко возмутил жалобой на "майданутых" украинцев.