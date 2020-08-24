Ко Дню Независимости бойцы подразделений Азов, Айдар, УДА и 25-й бригады провели митинг на Аллее Памяти. Видео опубликовал в своем телеграм-канале ветеран Азова Родион Кудряшов, передает "Знай".
"Сегодня мы чествуем героев, которые заплатили за это самую высокую цену. Вспомните сегодня о них, празднуя День Независимости".
Почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориальным доскам на Аллее Памяти.
Ветераны поздравили горожан и украинцев с Днем Независимости.
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"Сегодня мы поздравляем город Днепр и всю Украину с Днем Независимости. Это самый большой праздник для нас всех. Потому что настоящая Независимость - залог успеха государства и счастливого будущего наших детей".
Отметили, что одна из главных угроз для Независимости - реванш пророссийских сил, от которых ветераны обязуются защищать Днепр.
"Перед Украиной сегодня много вызовов. Одна из них - реванш пророссийских сил, которым показалось, что для них настало время поднять голову. Мы берем на себя ответственность защитить Украину от агрессии России на фронте и в тылу".
Днепрян поздравили Роман Танетко "Рэмбо", командир штурмовой роты УДА, Денис Котенко, ветеран полка Азов, Сергей Звирко, председатель совета ветеранов при ОГА, Александр Мотрюк, советник председателя ОГА по вопросам ветеранов АТО/ООС.