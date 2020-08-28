На Днепропетровщину после 7 месяцев на фронте вернулась 93 ОМБр "Холодный Яр"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу бригады.
"Рады сообщить вам, что 93 бригада Холодный Яр вернулась домой с войны! На протяжении более чем 7 месяцев наши воины сражались с российскими оккупационными войсками на Луганском направлении. И нашу ротацию интервенты запомнят надолго", - заявили в пресс-службе 93-й ОМБр.
Холодноярская бригада за 7 месяцев ротации на нескольких участках фронта улучшила свое тактическое положение и выбила врага с их позиций. Украинские защитники уничтожили или повредили много вражеского оружия, техники и транспорта: БМП, грузовики, минометы, автомобили и даже 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б".
"Мы разрушили до основания десятки вражеских ВОПов. По оценкам высшего командования, ротация на Луганщину продемонстрировала, что по количеству выполненных боевых задач мы являемся одной из самых эффективных боевых бригад", - говорится в сообщении.
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Однако, к сожалению, не обошлось и без потерь. За семь месяцев на фронте "холоднояровцы" потеряли 9 бойцов.
"В боях полегли Герман Соловьев, Сергей Рацун, Клавдия Сытник, Владимир Федченко, Дмитрий Фирсов, Алексей Куприков, Алексей Лисин, Леонид Скакуненко и Евгений Сафонов", - сообщили в 93-й ОМБр.
Военные выражают соболезнования семьям и близким погибших Героев и обещают, что сделают все, чтобы их подвиг был не зря.
После ротации бойцы уйдут в отпуска и наконец-то смогут обнять своих родных, чего ждут с нетерпением.
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