На Днепропетровщине похоронили бойца ВСУ, который погиб во время ликвидации пожара на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ПТРК.

Так, во вторник, 8 сентября, в Павлограде Днепропетровской области провели в последний путь бойца ООС Виталия Грицишина, который погиб во время тушения пожара на Донбассе.

Панихида прошла во дворе Дома культуры в центре города. Попрощаться с Виталием пришли родные погибшего, его сослуживцы, военный оркестр, руководство города и волонтеры.

Старший солдат Виталий Грицишин во время ликвидации пожара, который угрожал позициям полка, наткнулся на мину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Грицишин родился 21 июля 1982 года. Он окончил школу №17 в Павлограде. В 2015 году его мобилизовали в Вооруженные Силы Украины, а в 2016 году он подписал контракт.

Во время церемонии прощания с погибшим бойцом выступил заместитель командира 54-й отдельной механизированной бригады Алексей Коновал.

"Я хочу сегодня сказать спасибо родителям за воспитание такого сына, который пошел защищать нашу страну. Хочу поблагодарить побратимов, которые пришли провести в последний путь нашего героя, и всем павлоградцам. Война всегда забирает лучших. Мы должны сохранить память об этом человеке, воине, который отдал свою жизнь", - сказал он.

Родным погибшего бойца вручили орден "За мужество" посмертно.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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