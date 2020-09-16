В Кривом Роге убили несовершеннолетнего активиста Илью Прожижко
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу движения "Традиция и порядок" в соцсети.
Отмечается, что активист умер в результате удара ножом в сердце.
"Сегодня ночью, 15 сентября, от ранения ножом в сердце был убит руководитель молодежной ячейки "Традиция и Порядок" в Кривом Роге - Илья Прожижко. Злоумышленник совершил вооруженное нападение на родственника одного из наших собратьев. Раньше полиции на место прибыл Илья и несколько наших активистов, пытаясь остановить нападавшего, Илья получил ранение, несовместимое с жизнью. Другие парни получили ранения различной тяжести. Сам злоумышленник сейчас находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Илье Прожижко было всего 17 лет - он родился в 2003 году.
В движении рассказали, что Илья всегда четко выполнял поручения и никогда не жаловался, всегда первым бросался в бой и первым отзывался на помощь товарищам.
Также собратья погибшего напомнили слова Евангелия от Иоанна: "Нет большей любви, как отдать свою жизнь за друзей" (Ин.15,13).
Сейчас активисты движения собирают средства, чтобы помочь семье погибшего.
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