Железнодорожники и шахтеры озвучили свои требования

В Кривом Роге работники локомотивного депо присоединились к бастующим шахтерам

Как передает Politeka, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети.

Так, криворожские железнодорожники присоединились к забастовке шахтеров и направили открытое письмо в мэрию города.

"К акции протеста горняков "Кривбасса", которые пятнадцатый день протестуют в подземных условиях в шахтах КЖРК, присоединяются железнодорожники Кривого Рога", - сообщил он.

По его словам, ПВО Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского локомотивного ДЕПО обратилась с открытым письмом к городскому голове Кривого Рога Юрию Вилкулу с требованиями способствовать повышению оплаты труда работников железной дороги "Кривбасса" и улучшению условий и безопасности труда.

"Также в своем обращении железнодорожники выдвигают ряд требований, среди которых повышение зарплат не менее чем на 25%, утверждение надбавок и дополнительных благ, а также приведение подвижного состава техники в надлежащее состояние", - сообщает Волынец.

Как известно, в Кривом Роге в рамках забастовки под землей находятся 195 горняков Криворожского железорудного комбината.