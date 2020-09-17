В Кривом Роге работники локомотивного депо присоединились к бастующим шахтерам
 
Как передает Politeka, об этом сообщил председатель Независимого профсоюза Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети.
 
Так, криворожские железнодорожники присоединились к забастовке шахтеров и направили открытое письмо в мэрию города. 
 
"К акции протеста горняков "Кривбасса", которые пятнадцатый день протестуют в подземных условиях в шахтах КЖРК, присоединяются железнодорожники Кривого Рога", - сообщил он.
 
По его словам, ПВО Свободного профсоюза железнодорожников Украины Криворожского локомотивного ДЕПО обратилась с открытым письмом к городскому голове Кривого Рога Юрию Вилкулу с требованиями способствовать повышению оплаты труда работников железной дороги "Кривбасса" и улучшению условий и безопасности труда.

"Также в своем обращении железнодорожники выдвигают ряд требований, среди которых повышение зарплат не менее чем на 25%, утверждение надбавок и дополнительных благ, а также приведение подвижного состава техники в надлежащее состояние", - сообщает Волынец.

Как известно, в Кривом Роге в рамках забастовки под землей находятся 195 горняков Криворожского железорудного комбината. 

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Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.

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Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.