По состоянию на утро, 22 сентября в Днепре зафиксировано 252 новых случая заражения китайским вирусом

Об этом, ссылаясь на данные на Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины передает Politekа.

Всего с начала пандемии в областном центре зарегистрировано 2806 случаев заболевания. За этот период выздоровели 1534 человек, скончались 45, 1272 украинцев проходят курс лечения (из них дома – 964, в стационарных условиях - 308).

В тяжелом состоянии – 7 пациентов, подключены к аппаратам ИВЛ 5 больных.

Politeka писала, что большинство украинских областей на сегодняшний день не готовы к смягчению карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Состоянием на 20 сентября, ослабить карантин в Украине готовы лишь две области - Кировоградская и Херсонская. Все остальные регионы, включая Киев, не готовы ослабить карантин из-за показателей заболеваемости.

Отмечается, что в 22-х областях превышен допустимый показатель заболеваемости китайским вирусом. Наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на данный момент фиксируется в Тернопольской области - 388,3 человека.

В Украине изменились правила прохождения 14-дневной самоизоляции. О том, при каких условиях человек сможет выйти из этого периода досрочно, рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он сообщил, что украинцы смогут самостоятельно сдавать повторные тесты на китайский вирус уже на восьмой день самоизоляции. В случае получения негативного результата человек сможет вернуться к обычной жизни.

«На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание. Почему на восьмой? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде», - пояснил министр.

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Как сообщала Politeka, украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней..."

Также Politeka писала, что правила работы садиков и школ срочно изменили, Степанов обратился к украинцам.