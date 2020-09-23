В Кривом Роге Днепропетровской области 80-летний мужчина выстрелил своему соседу в лицо из стартового пистолета

Как передает Politeka со ссылкой на Днепр оперативный, пострадавшего госпитализировали: у него – пулевое ранение щеки.

Так, сообщается, что в Металлургическом районе города пожилой мужчина на территории частного сектора вышел прогуляться со своей собакой. В какой-то момент пес атаковал соседа, который находился около своего двора.

Мужчина начал отбиваться от животного, это переросло в конфликт между ним и владельцем собаки. В итоге пенсионер вытащил стартовый пистолет и выстрелил соседу в лицо.

Мужчину госпитализировали со сквозным ранением щеки. Полиция, вызванная на место ЧП, выясняет все обстоятельства и детали происшествия.

Politeka писала, что мужчина в Винницкой области устроил стрельбу в присутствии детей и ранил одного из родителей. Фото нападавшего и подробности инцидента рассказала Лилия Чорноока на своей страничке в Facebook.

Конфликт возник по причине замечания его ребенку чтобы тот не гонял на мотоцикле, потому что может не внимательно ехать и нанести вред 2-м несовершеннолетние детям и себе.

По ее словам, на дачный участок Калиновского р-на с. Вишневое, где находились несовершеннолетние дети в возрасте 4-х лет и родители мужчина приехал и начал стрельбу.

"Я честно такого еще не видела, мы вызвали полицию, где изъяли пистолет. Но хотят "героя" отмазать", - рассказала женщина.

По ее словам мужчина размахивал пистолетом и сделал 2-ва выстрела: один - отцу по ногам, а второй вверх и также угрожал всех уничтожить.

Днепрянин устроил стрельбу средь бела дня возле супермаркета. Известно, что инцидент произошел в Днепре на жилом массиве "Тополь-1".

По данным местных СМИ, неизвестный мужчина выстрелил из пистолета возле супермаркета "Варус". Прохожие самостоятельно задержали правонарушителя и вызвали на место происшествия полицию.

Так, двое мужчин заметили, что возле супермаркета "Варус" неизвестный стреляет из пистолета. Днепряне сразу сориентировались и самостоятельно задержали "стрелка". Также днепряне обезвредили неизвестного и вызвали на место происшествия правоохранителей.

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