В Украине продолжаются совместные учения Сил специальных операций Украины и США

Об этом напоминает Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook посольства США в Киеве и информацию от пресс-службы Минобороны Украины.

Так, во время учений, силами украинских и американских военных будут отработаны полеты на сверхнизких высотах, а также уникальная выброска десанта на канатах.

Кроме того, самолеты, задействованные в учениях, пролетят на сверхнизких высотах над пятью украинскими городами.

"Воспользуйтесь возможностью посмотреть на самолеты, участвующие в совместных американо-украинских учениях над этими городами! Полеты на низких высотах и отработка других навыков. Места проведения: Херсон, Запорожье, Днепр, Полтава, Черкассы между 12:30 и 14:00", – сказано в анонсе диппредставительства.

Politeka сообщала, что в рамках учений Rapid Trident-2020 бойцы ВСУ провели беспарашютное десантирование с американских конвертопланов.

Сообщается, что два конвертоплана из воздушно-тактической группы ССО ВСУ США в Европе, пролетели из Винницкой во Львовскую область и приняли на борт бойцов ВСУ. Затем, над одим из полигонов в Одесской области спецназовцы двух стран десантировались беспарашютным способом.

"Десантировались из американских Osprey. Это очень непохоже на то, как проводить десантирование с вертолета, есть различия. Значит, надо тренироваться", – поделился впечатлениями лейтенант ВСУ Андрей.

Кремль испугался совместных учений НАТО и ВСУ, поэтому экстренно принял решение по аннексированному Крыму. В частности, Кремль принял экстренное решение и закрыл для судоходства почти все побережье оккупированного Крыма и части Северного Кавказа. Об этом рассказал глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Напомним, одесситов всполошила военная авиация НАТО над городом.

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Также Politeka писала, что Россия задействовала авиацию в Крыму после сообщений о вторжении в Украину.