В Днепре и Днепропетровской принято решение усилить карантинные меры в области
Об этом информирует Politeka со ссылкой на местный информационный ресурс Відкритий.
Так, согласно документу, принятому на внеочередном заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 22 сентября в Днепре и области вводится ряд дополнительных ограничений. Принято это решение в связи с резким ростом числа больных китайским вирусом.
В частности, отныне в городе и области запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.
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Детсады и школы закроют на карантин лишь в том случае, если на самоизоляции будет более 50% от числа сотрудников и учеников, контактировавших с больными коронавирусом.
Концертно-театральную деятельность в регионе решили не запрещать.
Politeka писала, что Укрзализныця решила изменить правила работы в красной зоне карантина. Так, компания решила возобновить с 22 сентября продажу пассажирских билетов на некоторые проезда, которые проходят через населенные пункты в красной зоне карантина. Речь идет о станциях Нежин и Носовка, которые по решению Кабинета министров и Госкомиссии были отнесены к красной зоне.
В пресс-службе Укрзализныци заявили, что продажа билетов будет открыта на следующие поезда:
№45/46 Ужгород – Лисичанск;
№774/773 Киев – Шостка;
№779/780 Сумы – Киев, Винница;
№786/785 Киев – Шостка.
В компании также подчеркнули, что решение о возобновлении продажи билетов и посадки пассажиров на указанных станциях связано с решением Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.
Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили.
Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.
Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.