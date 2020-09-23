В Днепре и Днепропетровской принято решение усилить карантинные меры в области

Об этом информирует Politeka со ссылкой на местный информационный ресурс Відкритий.

Так, согласно документу, принятому на внеочередном заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 22 сентября в Днепре и области вводится ряд дополнительных ограничений. Принято это решение в связи с резким ростом числа больных китайским вирусом.

В частности, отныне в городе и области запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.

Детсады и школы закроют на карантин лишь в том случае, если на самоизоляции будет более 50% от числа сотрудников и учеников, контактировавших с больными коронавирусом.

Концертно-театральную деятельность в регионе решили не запрещать.

Politeka писала, что Укрзализныця решила изменить правила работы в красной зоне карантина. Так, компания решила возобновить с 22 сентября продажу пассажирских билетов на некоторые проезда, которые проходят через населенные пункты в красной зоне карантина. Речь идет о станциях Нежин и Носовка, которые по решению Кабинета министров и Госкомиссии были отнесены к красной зоне.

В пресс-службе Укрзализныци заявили, что продажа билетов будет открыта на следующие поезда:

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№774/773 Киев – Шостка;

№779/780 Сумы – Киев, Винница;

№786/785 Киев – Шостка.

В компании также подчеркнули, что решение о возобновлении продажи билетов и посадки пассажиров на указанных станциях связано с решением Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям от 21 сентября.

Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.