По состоянию на четверг, 24 сентября, в Днепре зарегистрировано 126 новых случаев заболевания китайским вирусом

Об этом, ссылаясь на данные, обнародованные системой мониторинга COVID-19 СНБО Украины, информирует Politeka.

Всего с начала пандемии в областном центре зафиксировано 3130 случаев заболевания.

1628 днепряе выздоровели, 1502 человек – лечатся (из них на стационаре - 382, на самоизоляции – 1120). Из них в тяжелом состоянии – 7 больных, в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких 6 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 48.

Politeka писала, что в Днепре и Днепропетровской принято решение усилить карантинные меры в области. Так, согласно документу, принятому на внеочередном заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 22 сентября в Днепре и области вводится ряд дополнительных ограничений. Принято это решение в связи с резким ростом числа больных китайским вирусом.

В частности, отныне в городе и области запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.

Детсады и школы закроют на карантин лишь в том случае, если на самоизоляции будет более 50% от числа сотрудников и учеников, контактировавших с больными коронавирусом. Концертно-театральную деятельность в регионе решили не запрещать.

Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.