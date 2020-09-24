В Днепре патрульные полицейские проверили соблюдение карантинных ограничений в городском электротранспорте

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местный ресурс Відкритий.

По словам заместителя директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Сусленкова, в троллейбусах маршрутов №6 и №10 полицейские проверяли, как соблюдают карантин водители троллейбусов и пассажиры.

"Пассажиры часто игнорируют просьбу водителей надеть маску или не заходить в салон, если все сидячие места заняты. За то, что в салоне были стоячие пассажиры, на водителей составлены админпротоколы", – рассказал он.

Чиновник говорит, что во время проверки пассажиры по требованию правоохранителей надели маски, хотя на подобные просьбы водителей нарушители обычно не реагируют.

Инспектор пресс-службы УПП в Днепропетровской области Людмила Копыленко проинформировала, что за перевозку "лишних" пассажиров водители могут заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен, однако такое решение должен принять суд.

Politeka писала, что новый Год киевлянам и остальным жителям Украины придется встречать в масках. Глава управления Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что, возможно, столица будет оставаться в "оранжевой зоне" карантина до марта 2021 года, а, это значит, что новогодние и рождественские праздники придется отмечать с определенными ограничениями.

По словам Рубана, в начале октября ожидается рост заболеваемости китайским вирусом, связанный с тем, что студенты вернулись к учебе.

"Киев будет находиться в оранжевой зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", - уточнил Рубан.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 21 сентября в Украине обновили зонирование, которое продлится две недели. Ивано-Франковск, Тернополь, Коломыя, Калуш и Черновцы вышли из "красной" зоны, Киев остался в "оранжевой".

Напомним, лекарства в Украине будут продавать по-новому, важное разъяснение Минздрава.

Как сообщала Politeka, украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.

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