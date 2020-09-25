По состоянию на 8 утра, 25 сентября в Днепре еще у 129 человек диагностировали китайский вирус

Об этом, со ссылкой на данные, обнародованные системой мониторинга COVID-19 СНБО, сообщает Politeka.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 3297 жителей региона, выздоровели 1767 человек, до сих пор на лечении в условиях самоизоляции – 1176 человек.

На лечении в стационаре находятся 354 пациента, из них – 10 в тяжелом состоянии (шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ).

Скончались за время пандемии 50 (четверо – за последние сутки).

Politeka писала, что на Днепропетровщине в больницах находится более полутысячи человек с коронавирусом. Так, директор департамента здравоохранения ОГА Валерий Сердюк рассказал, что в госпитальных базах области находятся 530 больных коронавирусом, из них 322 - в Днепре.

По его словам, именно в областном центре врачи фиксируют вспышку COVID-19. Ее связывают с грубыми нарушениями карантинных ограничений. Сюрдюк рассказал, что в области был зафиксирован очередной антирекорд - 298 новых случаев за сутки.

В Днепре и Днепропетровской принято решение усилить карантинные меры в области. Так, согласно документу, принятому на внеочередном заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 22 сентября в Днепре и области вводится ряд дополнительных ограничений. Принято это решение в связи с резким ростом числа больных китайским вирусом.

В частности, отныне в городе и области запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.

Напомним, украинцев отрезвят новым усилением карантина, в Кабмине уже предупредили.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали.