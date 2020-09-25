На Днепропетровщине СБУ уличила прокурора одной из местных прокуратур во взяточничестве

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщаение пресс-службы ведомства в Фейсбук.

Так, сообщается, что прокурор занимался вымогательством денег, а когда его поймали с поличным – хотел избавиться от них.

Стало известно, что местная жительница обратилась к чиновником с обращением касаемо незаконного захвата приусадебной территории около ее загородного дома. За внесение сведений в ЕРДР и другие процессуальные действия прокурор потребовал от женщины деньги.

При получении взятки правоохранители задержали прокурора-взяточника. Когда его задерживали, подозреваемый хотел избавиться от вещественных доказательств, выбросив деньги в окно.

Задержанному прокурору планируют сообщить о подозрении, следственные мероприятия продолжаются.

Politeka писала, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с народным депутатом от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александром Юрченко. Он заявил, что пойманные на взятке больше не смогут уйти от ответственности.

"Традиционно коррупционного «если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, она не обеднеет» больше не будет. Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл - сядешь, если брал взятку – сядешь", – написал глава государства в соцсети.

Президент уверяет, что больше нет "крыш", прикрытия или административных возможностей, а значит, исключений из правила «взял взятку – сядешь» больше не будет. Он напомнил о том, что перед выборами народу было обещано окончание старых коррумпированных времен.

Напомним, "слуга народа" Юрченко попался на краже пива из магазина, детали.

Ранее Politeka сообщала, что Зеленский пригрозил "слугам" из-за скандала с нардепом Юрченко.

Также Politeka писала, что нардеп от" Слуги народа " попал в громкий скандал с незаконными зданиями.