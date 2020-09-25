В Кривом Роге Днепропетровской области из-за карантина сложилась непростая ситуация с обучением в школах

Об этом передает Politeka со ссылкой на местный новостной ресурс Первый криворожский.

Так, стало известно, что китайским вирусом в городе заболели 11 педагогов, три младших технических сотрудника, а также восемь школьников.

По словам директора Департамента образования и науки исполкома местного горсовета Татьяны Крипак, на самоизоляцию отправлены 586 школьников, 13 воспитанников детских садов, а также 44 педагога и 17 техсотрудников.

Politeka сообщала, что в в Днепре и Днепропетровской принято решение усилить карантинные меры в области. Так, согласно документу, принятому на внеочередном заседании Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 22 сентября в Днепре и области вводится ряд дополнительных ограничений. Принято это решение в связи с резким ростом числа больных китайским вирусом.

В частности, отныне в городе и области запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.п.

Детсады и школы закроют на карантин лишь в том случае, если на самоизоляции будет более 50% от числа сотрудников и учеников, контактировавших с больными коронавирусом. Концертно-театральную деятельность в регионе решили не запрещать.

На Харьковщине на сегодняшний день находятся на самоизоляции 51 учитель и 1375 школьников. По словам директора Харьковского областного лабораторного центра Любови Махоты – суммарно это 47 классов, учащиеся которых из-за китайского вируса не ходят на занятия.

"В школах есть заболевшие, но это не вспышки. У нас 47 классов на самоизоляции, где заболели учащиеся и учителя", – сообщила чиновница.

Большинство из тех, кто назодится на самоизоляции, живут в Харькове, Песочине, а также в Богодуховском и Чугуевском районах области.

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