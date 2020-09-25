В Каменском Днепропетровской области исчезла 13-летняя девочка

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Facebook пресс-службы ГУНП в Днепропетровской области.

Стало известно, что Ангелина Безгинова в среду, 23 сентября ушла из дому гулять, однако так и не вернулась.

На вид ребенку около 13 лет, у Ангелины длинные русые волосы, из особых примет – шрам на левой руке.

На момент исчезновения подросток была одета в синие джинсы, красную кофту и синюю жилетку с малиновыми вставками. С собой у Ангелины был красно-синий рюкзак.

Если вы видели эту девочку, или знаете, где она может находиться, просьба незамедлительно сообщить об этом по одному из телефонов:(068) 973-46-22 или 102. Помните – речь идет о судьбе ребенка.

Politeka писала, что в Киеве полицейские разыскивают несовершеннолетнюю Валентину Хлюстову. Стало известно, что Валентина Сергеевна, 2004 года рождения ушла из места своего проживания и до сих пор не вернулась. На вид девочке 17-18 лет, ее рост – 175 см, Валентина худощавого телосложения, волосы у нее светлые и вьющиеся.

В Харьковской области правоохранители разыскивают 14-летнюю девочку, которая сбежала из больницы. Стало известно, что несовершеннолетняя пропала вечером, 21 сентября из детского отделения Боровской районной больницы. Алла Тимофеева, 2006 года рождения находилась в этом медучреждении на обследовании.

У Аллы – худощавое телосложение, ее рост – 150-160 см, волосы – русые. На момент исчезновения на подростке был зеленый свитер с белыми рукавами, черные лосины, обута в черные тапочки.

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