Житель Кривого Рога рассказал о местном пенсионере, у которого нет денег даже на хлеб

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в соцсети.

Так, в Кривом Роге в одном из магазинов к мужчине по имени Павел Осиков обратился пенсионер с просьбой купить ему хлеба. От истории, услышанной от пенсионера, мужчина заплакал и помог дедушке.

Зайдя в хлебный отдел, он увидел пожилого мужчину. Тот обратился к нему и попросил о помощи.

"Вы могли бы мне помочь купить полбуханки хлеба?"- спросил пенсионер у автора публикации.

Он спросил у дедушки, сколько ему не хватает.

"Так вот столько и не хватает - показывает на ценник", - написал житель Кривого Рога.

Павел отметил, что пенсионер выглядел вполне опрятно, запаха алкоголя не было, нормально общался и был хорошо одет.

Как оказалось, дедушке просто нечего есть. Павел хотел купить ему крупы, но у него нет даже, где ее приготовить. Он купил ему мивины, пару супов быстрого приготовления, сосисок, паштет и т.д.

Пенсионер поделился своей историей. Он работал на ЦГОК, попал под сокращение, живет в общежитии на 44 квартале на 3 этаже. Зовут его Анатолий Григорьевич. У него не в чем даже нагреть воду, чтобы заварить чай или запарить быстрые супы. Его дочь была наркоманкой и недавно умерла. Помочь мужчине некому.

"Поговорили, дал ему немного денег. Без комка в горле и без слез слушать его было невозможно! Если кто захочет помочь, пишите или звоните. Хотелось, чтобы человек не пропал! Может у кого электрочайник старый есть или вы знаете, как предоставить ему не тяжелую работу (район кольца 44 го квартала, рынок и т.д.). Буду благодарен за любую помощь", - написал Павел.

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