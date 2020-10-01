На Днепропетровщине нашли мертвым парня, который накануне ушел из дома и пропал без вести

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик "Волонтерская группа Поиск пропавших детей" в соцсети.

Как известно, 30 сентября в городе Синельниково Днепропетровской области сообщили о пропаже 16-летнего подростка Павла Бондаренко.

Парень сообщил в группе, что не придет в школу по семейным обстоятельствам. Он ушел из дома, и больше его никто не видел.

В области начали поиски пропавшего школьника. Были также сообщения о том, что он оставил предсмертную записку, в которой рассказал обо всем, что его тревожило.

Сейчас уже стало известно, что парня нашли, однако, к сожалению, не живым.

Волонтеры объявили, что Павла нашли, и призвали прекратить делать репосты.

Как сообщили в соцсети, тело Павла со дна водоема достали спасатели ГСЧС. По предварительным данным, он умер не насильственной смертью.

"Парень не жив. Водолазы МЧС достали из озера", - говорится в сообщении.

Волонтеры рассказали, что Павла искали с собаками, поиски не прекращались ни на минуту.

Напомним, девочка с голубыми глазами без вести пропала под Одессой: фото и приметы.

Politeka писала, что под Киевом пропала 14-летняя девочка с тяжелой формой аутизма: приметы и фото.

Также Politeka сообщала, что 11-летняя девочка с голубыми глазами бесследно исчезла в Одессе: фото и особые приметы.