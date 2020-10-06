В Днепре жителей города "порадовали" странной велосипедной дорожкой, на которой можно сильно покалечиться

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Так, на обновленной площади появилась велодорожка, которая неожиданно заканчивается ступеньками.

Известно, что новая велодорожика теперь есть на площади Шевченко, где проводилаись реставрационные работы.

"Это обновленная площадь Шевченко, вход в парк им. Шевченко, около агроуниверситета. Велодорожка идет вдоль ограды парка, поворачивает ко входу в парк, и... ступени! Запросто можно получить травму", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители "приняли" девушку, которая на самокате бросилась через пешеходный переход, когда горел красный сигнал светофора. Как можно заметить на опубликованном видео, нарушительница пытается ехать по своим делам, но страж порядка в маске останавливает ее для выяснения обстоятельств несоблюдения правил дорожного движения. Судя по реакции харьковчанки, подобный диалог в ее планы не входил и вызывал возмущение. Однако полицейский остался невозмутимым и даже попытался забрать у нее самокат. В свою очередь харьковчане – на стороне правоохранителя.

Напомним, под Днепром разгромили парк, фото: местные обещают вознаграждение за информацию о вандалах.

Ранее Politeka сообщала, что на Волыни велосипедисту оторвало голову в страшном ДТП.

Также Politeka сообщала, что "чуда не произошло": в Сети разгорелся скандал из-за велодорожки в Саржином Яру.