За кого проголосовали жители Днепра

На выборах мэра Днепра 25 октября лидирует Борис Филатов

Как пишет Politeka.net, кандидат на пост городского главы набирает 44,47% голосов. Таковы результаты экзитпола, который проводит на избирательных участках Студия Савика Шустера.

Борис Филатов является действующий мэром Днепра от партии “УКРОП”, однако на выборы баллортировался от недавно созданной политсилы "Пропозиція".

На втором месте, по данным экзитпола – лидер партии "Громадська сила" Загид Краснов. За него высказались 14,44% опрошенных.

Александр Вилкул от блока “Украинская перспектива" получил 11,27% поддержки.

Кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Рыженко набирает 10,6%. Сергей Никитин из "Оппозиционной платформы "За життя" получает 8,81%.

В городской совет Днепра в 2020 году пытаются прорваться 17 партий. Как показывает экзитпол, шансы пройти есть у таких политических сил: "Пропозиція" - 28,33%, "Оппозиционная платформа "За життя" - 17,15%, "Слуга народу" - 15,21%, "Громадська сила" - 10,44%.

"Пропозиція", в первую пятерку входят – секретарь горсовета Александр Санжара, врач Евгения Дитятковская, журналист Борис Васильев, предприниматель Наталья Хазан.

"Оппозиционная платформа "За життя" во главе с Геннадием Гуфманом, от нее также баллотируются Сергей Никитин, заместитель городского головы Александр Сидоренко, сотрудник горсовета Елена Куян и управляющая отелем Елена Степанян.

“Громадська сила”, возглавляемая Загидом Красновым (), в первой пятерке – его сын Руслан Краснов, экономист Екатерина Збарская, пенсионер Александр Мирошниченко и предприниматель Татьяна Афанасьева.

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" получает %, от него в горсовет идут действующие депутаты Наталья Начарьян, Наталья Пилипенко и Ярослав Гивель, а также замглавы областной партийной ячейки Наталья Гончаренко.

“Слугу народа" представляют врач Сергей Рыженко, его коллеги Юрий Скребец, Есения Тарасова, Сергей Тимчук, общественный деятель Алиада Мансурова.

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