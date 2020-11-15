Коммунальное предприятие «Оздоровление и отдых» Днепровского городского совета готовит к отправке людям преклонного возраста Днепра счета за оплату пребывания в лагере «Золотой век». Как сообщили источники в КП, распоряжение об этом издано еще в начале октября, однако, в связи с местными выборами, рассылка начнется после 22 ноября.
Как пишет Репортер, в мэрии намерены компенсировать многомиллионные убытки бюджета, полученные от реализации данного проекта, который изначально подавался действующим городским головой Борисом Филатовым как бесплатный.
Пенсионеры Днепра вынуждены будут оплатить сумму расходов на свое оздоровление, исходя из установленной калькуляции.
За антисептики и средства дезинфекции, а также маски во время пребывания в лагере в период пандемии платить не придется, поскольку эти расходы проводились по другим статьям.
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Общая сумма, которую каждому пенсионеру придется выложить за отдых, составляет 2 528 грн. Учитывая, что речь идет о людях преклонного возраста, рассматривается вопрос о выплате этой суммы в рассрочку.