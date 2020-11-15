Коммунальное предприятие «Оздоровление и отдых» Днепровского городского совета готовит к отправке людям преклонного возраста Днепра счета за оплату пребывания в лагере «Золотой век». Как сообщили источники в КП, распоряжение об этом издано еще в начале октября, однако, в связи с местными выборами, рассылка начнется после 22 ноября.

Как пишет Репортер, в мэрии намерены компенсировать многомиллионные убытки бюджета, полученные от реализации данного проекта, который изначально подавался действующим городским головой Борисом Филатовым как бесплатный.

Дело в том, что аудит коммунального предприятия, проведенный в начале сентября 2020 года показал, что реализация программы оздоровления пенсионеров происходила с грубыми нарушениями действующего законодательства и носила характер коммерческой деятельности. В частности, в тендерах принимали участие фирмы, связанные с чиновниками горсовета, которые оказывали услуги по завышенным ценам. Соответствующими органами было предписано вернуть в бюджет города сумму, которая была потрачена на организацию отдыха за последние 2 года.

Пенсионеры Днепра вынуждены будут оплатить сумму расходов на свое оздоровление, исходя из установленной калькуляции.

Так, согласно проведенным тендерам, питание каждого пенсионера ежедневно обходилось в 208,33 грн. Таким образом, за шестидневную смену придется выложить 1250 грн. Услуги организации образовательных и развлекательных мероприятий обходились в 191,66 грн в день на каждого пенсионера или 1150 грн за смену. Транспортные услуги на приезд/отъезд пенсионеров в лагерь обошлись бюджету в 128 грн на человека.

За антисептики и средства дезинфекции, а также маски во время пребывания в лагере в период пандемии платить не придется, поскольку эти расходы проводились по другим статьям.

Общая сумма, которую каждому пенсионеру придется выложить за отдых, составляет 2 528 грн. Учитывая, что речь идет о людях преклонного возраста, рассматривается вопрос о выплате этой суммы в рассрочку.