Обычно экологические катастрофы замечают слишком поздно. Эко-нарушения протекают незаметно для человека. Днепр эту стадию давно прошёл.

Как пишет Репортер, всё вокруг буквально кричит о повышенном уровне загрязнения. Практически в каждом районе города днепряне жалуются на вонь. Запах возникает от количества вредных химических соединений в воздухе. Ими нас одаривают бесчисленные днепровские предприятия.

Один из ярких примеров маслоэкстракционный завод «Потоки». Там делают масло и жиры. Его открыли в 2017 году при каденции Филатова. Владельцы запустили производство задолго до получения разрешения. Эко-активисты неоднократно фиксировали повышенные выбросы ядовитых микроэлементов с предприятия. Это сразу заметили и местные жители. Несмотря на то, что в районе много различных производств и металлургический завод «Интерпайп», до 2017 года там никогда так не воняло.

Чтобы побороть невыносимый, вредный запах в своём микрорайоне жители близлежащих улиц неоднократно выходили на пикеты. Руководство «Потоков» на диалог с днепрянами не идёт. Городская власть имитирует поддержку местных и кормит их “завтраками”. Борис Филатов неоднократно обещал повлиять на недобросовестного производителя и заставить его поставить необходимые фильтры. Призывая отдать ему свои голоса, городской голова заверил, что уже 5 октября фильтры будут установлены.

Вероятно, Филатов действительно высоко оценивал свои шансы стать мэром снова, в первом туре. Думал, люди не успеют понять, что их опять обманули. Тем не менее, прошло больше месяца и это стало очевидно. Микрорайон, где расположены «Потоки» до сих пор окутан густым, зловонным туманом.

Родители стараются воздержаться от прогулок с детьми. Влияние на здоровье они уже прочувствовали. Днепряне выявили причинно-следственную связь между новым предприятием и самочувствием своих детей, в последние 3 года. Малыши стали регулярно жаловаться на головные боли и тошноту. На пенсионерах такая экологическая обстановка сказывается аналогично.

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Эко-бот «Save Dnipro» до сих пор регулярно фиксирует вредные выбросы в микрорайоне. Периодически отметка доходит до оранжевого и даже красного уровня.

А Борис Филатов тем временем утверждает, что сделал всё, что мог, и надеется снова стать мэром.

Это только один из примеров, как городская власть игнорирует экологическую катастрофу в Днепре. Другие районы города также страдают от своих производственных предприятий. Кроме того некоторые из них умудряются периодически сливать нечистоты в реку. А в Диёвке и вовсе: в 500 метрах от жилых домов развернули гигантскую свалку. Её Филатов тоже обещал закрыть ещё в 2016 году, но вместо этого продолжил её расширять.