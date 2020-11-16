Обычно экологические катастрофы замечают слишком поздно. Эко-нарушения протекают незаметно для человека. Днепр эту стадию давно прошёл.

Как пишет Репортер, всё вокруг буквально кричит о повышенном уровне загрязнения. Практически в каждом районе города днепряне жалуются на вонь. Запах возникает от количества вредных химических соединений в воздухе. Ими нас одаривают бесчисленные днепровские предприятия.

Один из ярких примеров маслоэкстракционный завод «Потоки». Там делают масло и жиры. Его открыли в 2017 году при каденции Филатова. Владельцы запустили производство задолго до получения разрешения. Эко-активисты неоднократно фиксировали повышенные выбросы ядовитых микроэлементов с предприятия. Это сразу заметили и местные жители. Несмотря на то, что в районе много различных производств и металлургический завод «Интерпайп», до 2017 года там никогда так не воняло.