Обычно экологические катастрофы замечают слишком поздно. Эко-нарушения протекают незаметно для человека. Днепр эту стадию давно прошёл.
Как пишет Репортер, всё вокруг буквально кричит о повышенном уровне загрязнения. Практически в каждом районе города днепряне жалуются на вонь. Запах возникает от количества вредных химических соединений в воздухе. Ими нас одаривают бесчисленные днепровские предприятия.
Чтобы побороть невыносимый, вредный запах в своём микрорайоне жители близлежащих улиц неоднократно выходили на пикеты. Руководство «Потоков» на диалог с днепрянами не идёт. Городская власть имитирует поддержку местных и кормит их “завтраками”. Борис Филатов неоднократно обещал повлиять на недобросовестного производителя и заставить его поставить необходимые фильтры. Призывая отдать ему свои голоса, городской голова заверил, что уже 5 октября фильтры будут установлены.
Родители стараются воздержаться от прогулок с детьми. Влияние на здоровье они уже прочувствовали. Днепряне выявили причинно-следственную связь между новым предприятием и самочувствием своих детей, в последние 3 года. Малыши стали регулярно жаловаться на головные боли и тошноту. На пенсионерах такая экологическая обстановка сказывается аналогично.
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А Борис Филатов тем временем утверждает, что сделал всё, что мог, и надеется снова стать мэром.
Это только один из примеров, как городская власть игнорирует экологическую катастрофу в Днепре. Другие районы города также страдают от своих производственных предприятий. Кроме того некоторые из них умудряются периодически сливать нечистоты в реку. А в Диёвке и вовсе: в 500 метрах от жилых домов развернули гигантскую свалку. Её Филатов тоже обещал закрыть ещё в 2016 году, но вместо этого продолжил её расширять.