В Днепре местные власти игнорируют проблемы ветеранов АТО

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Ветеран Игорь Казацкий воевал в Афганистане, а в 2015 отправился добровольцем на Донбасса. После года службы мужчина вернулся в Днепр, но работать уже не мог, так как получил инвалидность.



По его словам, в очереди на жилье от государства он стоит уже 20 лет.

"Говорят, что квартир нет и никто никому ничего не должен", - поделился ветеран.

Жена Игоря предоставила документы, согласно которым, местные власти лишь "кормят" семью отписками, а в последний раз им даже не удалось записаться на прием.

"Нам сказали: все уже, никто никого уже не записывает. Идите отдыхайте и не морочьте голову", - рассказал Игорь.





В союзе ветеранов АТО Днепра разъяснили ситуацию:

"Было выделено много квартир людям из прокуратуры и других учреждений, которые получили удостоверение участников боевых действий. Нет прозрачности и открытых списков", – пояснил Сергей Пайол.

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