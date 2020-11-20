В Днепре разыскивают пропавшего парня
Как передает Politeka.net, подробности и приметы исчезнувшего рассказали в Facebook-сообществе Волонтерская группа "Поиск пропавших детей".
Известно, что 17-летний Максим Павлов ушел из больницы утром, 18 ноября и до сих пор его местонахождения неизвестно.
Приметы Максима: мальчик среднего телосложения, рост - 180-185 см. У него темные короткие волосы и темно-коричневые глаза.
Он был одет в черную кожаную куртку, темные джинсы и черные кроссовки.
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Стоит отметить, что благодаря неравнодушным гражданам и стараниям волонтеров удается совершать настоящие чудеса. Так, 16-летнего Игоря Гаврилюка с Днепра, который исчез 8 ноября, удалось найти всего за 3 дня. Мальчик сейчас дома и его жизни ничего не угрожает.
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