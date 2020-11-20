В Днепре разыскивают пропавшего парня

Как передает Politeka.net, подробности и приметы исчезнувшего рассказали в Facebook-сообществе Волонтерская группа "Поиск пропавших детей".



Известно, что 17-летний Максим Павлов ушел из больницы утром, 18 ноября и до сих пор его местонахождения неизвестно.

Приметы Максима: мальчик среднего телосложения, рост - 180-185 см. У него темные короткие волосы и темно-коричневые глаза.



Он был одет в черную кожаную куртку, темные джинсы и черные кроссовки.

В том случае, если вы владеете хоть какой-то информацией о местонахождении мальчика, сообщите в полицию или волонтерам:102 (Полиция), или 732 07 00, 098 172 11 84 (поиск пропавших детей Днепр)

Стоит отметить, что благодаря неравнодушным гражданам и стараниям волонтеров удается совершать настоящие чудеса. Так, 16-летнего Игоря Гаврилюка с Днепра, который исчез 8 ноября, удалось найти всего за 3 дня. Мальчик сейчас дома и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, девочка с голубыми глазами без вести пропала под Одессой: фото и приметы.

Politeka писала, что под Киевом пропала 14-летняя девочка с тяжелой формой аутизма: приметы и фото.

Также Politeka сообщала, что 11-летняя девочка с голубыми глазами бесследно исчезла в Одессе: фото и особые приметы.