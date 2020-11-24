Жители Днепра продолжают нарушать карантинные меры
Напомним, что с субботы, 21 ноября, в Украине в связи с действием новых штрафов за нарушение карантина правоохранители будут делать нарушителям замечание, а в случае отказа - документировать действия правонарушителя.
Уже с утра 24 ноября маршрутку №118 на набережной оставили полицейские для беседы с водителем, передает "Наше місто".
Журналисты пообщались с пассажирами автобуса и выяснилось, что салон был под завязку забит людьми, вопреки карантинному запрету.
"Стекла запотевшие. Ничего не видно. Стояли, как ежики в тумане, ждали, пока поедим. Поехали минут через 20, а то и больше", - поделилась одна из пассажиров.
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Еще одна днепрянка возмутилась ограничениями, поскольку ей приходится добираться на работу з дальних районов города, а в условиях эпидемии, это превратилось в настоящее испытание.
"Как добираться вовремя, если одни идут забитые, а вторые только сидячие и не берут? Ввели постанову, а мозгами забыли подумать", - поделилась недовольная жительница Днепра.
Отметим, что по состояние на 24 ноября в Днепре и области подтверждено 15 424 случая заболевания "китайским" вирусом. Выздоровели всего 10 794 человека.
Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".
Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.
Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.