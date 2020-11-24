Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка Марина Черныш на своей страничке в Facebook.
По ее словам, неизвестные вырубили на территории кладбища, на участке около полу гектара все акации, которым более 30 лет.
В сети произошедшее вызвало волну негодования среди жителей города.
"Я даже не знаю что сказать...деградация, дно..дальше падать некуда. Кто-то же видел, слышал, рядом заправка. На кладбище деревьев много, так что продолжение еще будет", "Как можно с кладбища брать дрова???? И топить им дом, какой кошмар", "А потом у кого-то будут дрова на зиму", "А где были надзиратели кладбища? Извините, озвучка реальность,продают места за хорошие деньги. Озвучивают что территория под охраной. Иии? Где это все? Где покой наших родных?", - писали возмущенные днепряне.
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