"На кладбище еще много деревьев и они могут продолжить глумиться над могилами если мы их не остановим", - подытожила девушка и прикрепила фото последствий работы "горе-коммунальщиков".

В сети произошедшее вызвало волну негодования среди жителей города.

"Я даже не знаю что сказать...деградация, дно..дальше падать некуда. Кто-то же видел, слышал, рядом заправка. На кладбище деревьев много, так что продолжение еще будет", "Как можно с кладбища брать дрова???? И топить им дом, какой кошмар", "А потом у кого-то будут дрова на зиму", "А где были надзиратели кладбища? Извините, озвучка реальность,продают места за хорошие деньги. Озвучивают что территория под охраной. Иии? Где это все? Где покой наших родных?", - писали возмущенные днепряне.

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