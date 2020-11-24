На кладбище в Днепре вырубили деревья и повредили памятники

Как передает Politeka.net, об этом сообщила днепрянка Марина Черныш на своей страничке в Facebook.

По ее словам, неизвестные вырубили на территории кладбища, на участке около полу гектара все акации, которым более 30 лет.
"Бревна увезли, оставив после себя пни, горы мусора с веток, повреждённые памятники, огранки, которые частично разворованы", - говорится в сообщении.
Произошло все на участке напротив церкви, сразу за забором бензозаправки ВОК, улица Марии Лисиченко 6.
"На кладбище еще много деревьев и они могут продолжить глумиться над могилами если мы их не остановим", - подытожила девушка и прикрепила фото последствий работы "горе-коммунальщиков".

В сети произошедшее вызвало волну негодования среди жителей города.

"Я даже не знаю что сказать...деградация, дно..дальше падать некуда. Кто-то же видел, слышал, рядом заправка. На кладбище деревьев много, так что продолжение еще будет", "Как можно с кладбища брать дрова???? И топить им дом, какой кошмар", "А потом у кого-то будут дрова на зиму", "А где были надзиратели кладбища? Извините, озвучка реальность,продают места за хорошие деньги. Озвучивают что территория под охраной. Иии? Где это все? Где покой наших родных?", - писали возмущенные днепряне.

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