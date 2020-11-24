В Днепре резко подорожали продукты питания

К такому выводу пришла главный редактор ИА "Мост-Днепр" Наталья Завгородняя проанализировав ценовую политику в городе.

Согласно опубликованным данным, из самых необходим продуктов цена не поднялась только на гречку и молоко.

Свинина подорожала на 9,47%, картошка – на 7,59%, курица – на 3,79%.

За макаронные изделия теперь придется платить на 2,56% больше, а хлеб и яйца подорожали не столь значительно - на 0,5% и 0,08% соответственно.

Такой скачек цен стал неожиданностью для экономического эксперта Михаил Крапивко.

По его словам, это должно было произойти в любом случае, но не так быстро. Эксперт связывает рост цен с окончанием выборов и падением курса гривны.

"Подорожал хлеб, чего уже не было давно. Второй тур выборов на этой неделе не явился стабилизирующим фактором и не сдержал инфляцию", - пояснил Кравпивко.

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Эксперты уверяют, что не стоит ждать сильного роста цен на продукты из-за карантина, ведь люди попросту не готовы платить больше. Скорее всего, к зиме традиционно подорожает хлеб, а стоимость овощей останется на прошлогоднем уровне.

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