Пытаясь удержаться в кресле главы Днепропетровского областного совета, Святослав Олейник решил начать игру против своих недавних соратников

Об этом передает корреспондент Днепровской панорамы, пишет «Днепр Главное».

Так Олейник, который шел на выборы от «Слуги народа» и соответственно ввел партию в облсовет, с треском провалил компанию. Сейчас Зе- команда, которая ранее набирала в области 40%, под чутким руководством скандального политика за год потеряла симпатию избирателей и получила лишь девять мандатов в горсовете. А кандидат от «СН» Сергей Рыженко, выдвижение которого лоббировал Олейник, и вовсе занял четвертое место с 10% голосов.

Такое положение дел никак не обрадовало Офис президента. И теперь Олейник, чтобы как-то удержаться в кресле решил заручиться поддержкой «бело-голубых», негласно поддерживая их в Кривом Роге, в родном городе Зеленского.

Сейчас в Кривом Роге складывается интересная картина. Лидер первого тура и действующий мэр Юрий Вилкул принял решение сняться с предвыборной гонки. Причиной, как утверждает Юрий Гигорьевич, стало плохое здоровье. Соответственно, второй тур переносится на 6 декабря и в нем встретятся кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик, занявший второе место и выдвиженец от ОПЗЖ Константин Павлов, которого также поддержал Юрий Вилкул.

Естественно, сейчас «слуги» сделают все возможное, чтобы их кандидат занял кресло мэра. Но Святослав Олейник затеял свою игру: несмотря на то, что в облсовет он зашел под зелеными знаменами, он ради сохранения своего кресла, решил поддержать кандидатуру Павлова.

Все объясняется просто. Дело в том, что на местных выборах 2020 сын Юрия Вилкула, Александр занял неплохие позиции. Его партия «Блок Вилкула — Украинская перспектива» взяла 16 мандатов в Днепропетровском областном совете. И главе облсовета они необходимы, как воздух.

Как сообщают источники издания, ДнепрОГА, которую де-факто контролирует Святослав Олейник, включила админресурс в поддержку Павлова.

"Негласные указания поступают по линии областного здравоохранения, социальной защиты, департамента коммунального хозяйства и т.п. Служащих, работников образования, коммунальщиков областного подчинения в Кривом Роге, на которых могут повлиять областные власти, тихо, но совершенно отчетливо «убеждают» голосовать за Павлова. Медикам и работникам системы социальной защиты, которые подчиняются облсовету Олейника, неожиданно дали “зеленый свет” на различные «социальные акции», на прямую и косвенную активность и агитацию в пользу Павлова. Рекламные изображения кандидата появились на бордах, которыми распоряжалась Днепр ОГА, и т.п", — сообщают в СМИ.

Причем Павлов, по оценкам экспертов, знакомых с ситуацией в Кривом Роге, и так пользуется поддержкой людей и может рассчитывать на победу. Поэтому, даст ли Вилкул необходимые главе облсовета голоса — большой вопрос.

Однако в этой истории больше удивляет абсолютная беспринципность главы Днепропетровского облсовета. Просто оцените степень цинизма: глава облсовета, облеченный доверием Президента, получивший на выборах его бренд и рейтинг, шедший на выборы в областной совет под первым номером от партии «Слуга народа» и избравшийся от неё депутатом, на выборах в родном городе Зеленского помогает… кандидату от ОПЗЖ-Вилкула Константину Павлову — главному конкуренту кандидата от Зеленского, чтобы зацепиться за кресло главы облсовета.