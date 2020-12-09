Президентская программа “Большая стройка” провалился в Днепропетровской области из-за руководителя местной ОГА Александра Бондаренко и главы облсовета Святослава Олейника.

Как сообщает РБК-Украина, десятки школ и садиков, больниц и стадионов области превратились в недострои, а дети все так же ждут обещанных помещений.

Как отмечается, главные причины грандиозного провала “Большого строительства” в Днепропетровской области кроются в неудовлетворительном менеджменте тандема главы облсовета и главы ОГА.

Во-первых, областная власть решила вынудить подрядчиков снизить стоимость работ. Кто был несогласен, тот попадал в черный список. Кроме того, Олейник якобы требовал деньги и давал команду оплачивать акты выполненных работ только после того, как подрядчики рассчитаются предварительно с ним, получая таким образом откаты в размере 20-25%.

Также Бондаренко и Олейник занимались урезанием смет. Для этого исключались некоторые виды ремонтных и отделочных работ, а в школах и садиках оставалась старая мебель и оборудование.

Например, школу в Волосском открыли вообще без мебели, а в Перещепино дети сели за старые парты.

Один из ярких примеров – школа №126 в Днепре. Ее начали ремонтировать с большим энтузиазмом еще в конце 2018 года, а уже к середине 2019 года она имела 70% готовности. Реконструкция двигалась к финалу, подрядчик планировал завершить ремонтные работы к 1 сентября 2019 года, хотя по плану окончания строительных работ значился декабрь 2019 года.

После урезания смет на ремонт школы, подрядчик заканчивал на скорую руку и с большой экономией, и на качество работ директор школы неоднократно жаловался. Жалобы ни к чему не привели, и 1 сентября 2020 года дети сели за старые парты.

Вот перечень недоделов в школе, которые опубликовал депутат Днепропетровского облсовета Виталий Погосян.

На фотографиях “реконструкции” видно, что отремонтированная школа находится в неудовлетворительном состоянии и может быть опасна для жизни и здоровья детей.

Напомним, на выборах мэра Кривого Рога кандидат от "Слуги народа" проиграл из-за действий Святослава Олейника.