Сегодня, 2 марта, одна из жительниц Днепра попала под колеса автомобиля Daewoo Lanos. 24-х летнюю жертву ДТП госпитализировали

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Водители и пешеходы обязаны быть бдительными особенно весной. Солнце и тепло не должны расслаблять украинцев, чтобы не очутиться на больничной койке, став жертвой собственной невнимательности. Ведь торопливость может закончиться плохо для всех.

Например, недавний случай только подтверждает это правило.

Так, во вторник, 2 марта, по улице Шмидта в Днепре случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Daewoo Lanos наехал на жительницу города. Очевидцы рассказали, что молодая девушка внезапно решила перейти улицу.

Авария случилась ближе к 10:00, когда Daewoo Lanos ехал в сторону улицы Юрия Савченко.

Можно отметить, что переход через улицу 24-х летняя девушка осуществляла исключительно по пешеходному переходу. Однако, как оказалось, что водитель авто не ожидал столь стремительного появления молодой женщины на дороге.

К сожалению, даже сбросив скорость и нажав на тормоза, мужчина наехал на пешехода. Рассказывают, что авто просто несло на потерпевшую.

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, а также сотрудники патрульной полиции.

Сбитую девушку скорая помощь доставила в больницу номер 16 города Днепра.

Теперь на месте происшествия ведется работа по уточнению подробностей дела. Задача сотрудников установить детали и все обстоятельства.

После чего будут сделаны все необходимые выводы о степени виновности участников происшествия.

Напомним, последние кадры перед жутким ДТП взбудоражили сеть.

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