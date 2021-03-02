Один из крупнейших медицинских специалистов города Днепра Сергей Рыженко скептически отозвался об украинской вакцинации, он указал на просчеты в программе, от которых страдает население

Об этом Сергей Рыженко рассказал на своей странице в Facebook.

Как сообщил главный врач днепровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, вакцинация в Украине не может достигнуть полного эффекта в результате нескольких факторов.

По его мнению, затянувшаяся борьба с Covid-19 обуславливает появление третьей волны заболевания, хотя в некоторых регионах не окончилась вторая волна. Сергей Рыженко ссылается на официальную статистику, показывающую непрерывный прирост в последнее время.

К сожалению, от решений властей зависят жизни множества украинцев. Сергей Рыженко рассказал о трагической судьбе одного из пациентов своей больницы.

Этот случай потряс видавших многое врачей. «Юрию 54 года, на Ковид-пневмонию заболел 12 февраля, был госпитализированный в Ковид-отделение одной из больниц Днепра. Вирус «съел» 95% легочной ткани. Возник двухсторонний пневмоторакс. Пациент был прооперированный, с двух сторон вставлены плевральные дренажи. Не выдержав страданий, пациент хотел покончить жизнь самоубийством» - рассказал Рыженко на своей странице.

Врачам удалось второй раз спасти Юрия.

Сейчас некоторые говорят о неудачном начале национальной вакцинации от коронавируса. Начало программы несколько раз пришлось переносить. Глава Минздрава Максим Степанов регулярно делает рекламу своей прививочной кампании.

Однако бытует мнение, что закупленная вакцина CovidShield не является достаточно надежной.

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