Годовалая девочка из Днепра получила 60% ожогов кожи, окунувшись в кипяток, родители просят откликнуться тех, кто готов сдать кровь для маленького ребенка

Об этом сообщает "ТСН".

Нужны доноры крови для маленькой девочки из Днепра, получившей ожоги 60% кожи. Так в Днепре медицинские работники спасают ребенка.

Годовалая малышка случайно попала в ванну с кипятком, теперь её ожидают операции и медикаментозный сон. Таковы последствия секундного промедления родителей, которые находились рядом.

По словам убитых горем родителей, не имея возможности искупать маленькую Надю в горячей воде, поскольку в доме отсутствует её центральное снабжение, им приходилось сначала греть воду.

В очередной раз, собираясь купать малыша, папа и мама наполняли ванну кипятком, чтобы потом разбавить холодной водой. Только на секунду они потеряли бдительность, ребенок буквально «нырнул» в горячую воду.

Приехавшая скорая помощь отвезла Надю в больницу, где за её жизнь стали бороться врачи. Известно, что сейчас у пациентки тяжелое состояние. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон, дышать приходиться через аппарат искусственной вентиляции легких.

Были сделаны несколько операций, но пока специалисты удерживаются от прогнозов. Родители также заняты поисками доноров крови. Даже если ребенок останется живой, то впереди её ожидает многомесячная борьба за здоровье.

По рассказам врачей, в первую очередь спасали пальцы рук, убирая набрякшие ткани. Теперь Наде нужна помощь волонтеров, поскольку предстоит дорогостоящее лечение, требующее донорской крови.

Напомним, маленькая украинка нырнула в только закипевшую воду.

Как сообщала Politeka, 4-х летний малыш получил 90% ожогов после игры со спичками, увы без вариантов.

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