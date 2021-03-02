Срок до 4-х лет угрожает грабителю, отнявшему мобильный телефон у 11-летней девочки

Об этом сообщает Управление Полиции Днепропетровской области на своем сайте.

Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на ребенка. Потерпевшая 11-летняя девочка стала жертвой нападения, поскольку её смартфон приглянулся бандиту.

В полицейское отделение 27 февраля поступил сигнал о том, что к ребенку на территории Сагсаганского района среди белого дня внезапно подошел подозрительный мужчина. Пользуясь тем, что он физически сильнее школьницы, а также угрожая расправой, стал с силой вырывать из рук телефон.

Скорее всего, нападавший не рассчитывал на серьезное сопротивление, а поэтому выбирал жертвой беззащитного подростка, идущего без присмотра.

Девочка звала на помощь, однако, незнакомцу все же удалось выхватить мобильный и скрыться в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции сразу провели оперативно-розыскные мероприятия по горячим следам. Они, ориентируясь на довольно подробные приметы, названные девочкой, смогли обнаружить грабителя.

Его задержали буквально через два дня после нападения. Украденный мобильный телефон удалось изъять и приобщить в качестве доказательсва, возможно, что мужчина просто не успел продать улику.

По сообщению полиции, жителю Кривого Рога 28 лет. Ему собираются предъявить обвинение в грабеже подростка.

Следствием открыто уголовное производство по данному делу. Мужчине грозит до 4 лет наказания за ограбление по статье 186 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге школьницы избили одноклассницу.

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