Двое детей провалились под лед на реке Днепр

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины.

Трагедия произошла в Запорожье. Днем, 2 марта, очевидцы сообщили в Службу спасения, что на расстоянии 20 м от берега двое детей провалились под лед.

10-летнюю девочку удалось достать рыбакам, ее доставили в больницу. К сожалению, второго ребенка спасти не удалось.

"Сотрудники аварийно-спасательной станции №3 Запорожской городской спасательно-водолазной службы и водолазы Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли из воды тело 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего правоохранительными органами будет проводиться расследование.

Ранее мы сообщали, что спасатели нашли тела двух пропавших рыбаков, которых более суток разыскивали в Николаевской области.

Группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружила тела в 150 метрах от берега и на катере на воздушной подушке доставила на сушу. Обстоятельства гибели выясняются.

Напомним, в столице женщина спасая собаку провалилась под лед.

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