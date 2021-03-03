Двое детей провалились под лед на реке Днепр
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины.
Трагедия произошла в Запорожье. Днем, 2 марта, очевидцы сообщили в Службу спасения, что на расстоянии 20 м от берега двое детей провалились под лед.
10-летнюю девочку удалось достать рыбакам, ее доставили в больницу. К сожалению, второго ребенка спасти не удалось.
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"Сотрудники аварийно-спасательной станции №3 Запорожской городской спасательно-водолазной службы и водолазы Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли из воды тело 11-летнего мальчика", - говорится в сообщении.
По факту произошедшего правоохранительными органами будет проводиться расследование.
Ранее мы сообщали, что спасатели нашли тела двух пропавших рыбаков, которых более суток разыскивали в Николаевской области.
Группа водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения обнаружила тела в 150 метрах от берега и на катере на воздушной подушке доставила на сушу. Обстоятельства гибели выясняются.
Напомним, в столице женщина спасая собаку провалилась под лед.
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