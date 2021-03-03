Народные избранники проголосовали за принятие законопроекта, предусматривающего ответственность за ложные сообщения о минировании, за это можно получить срок на 8 лет

Новый закон опубликовал сайт Верховной Рады.

Из года в год случаются звонки на горячие линии, где анонимные граждане сообщают об очередном заминированном здании.

Большие убытки, испорченное настроение и тревожное состояние получают люди, когда кто-то ложно «минирует» важные объекты: школы, вокзалы, аэропорты и так далее. Потом таких шутников находят сотрудники полиции и выясняют все подробности.

Депутаты Верховной Рады решили ужесточить наказание за подобные телефонные звонки. Решив всерьез заняться данной проблемой, они проголосовали за законопроект №3911. Он предусматривает суровое наказание за неправдивые сообщения о минировании любых объектов.

Одобрили данный документ 286 народных депутатов.

По действующему закону от 2 до 6 лет тюремного заключения мог получить гражданин, ложно заминировавший что-либо. Теперь срок увеличили от 4 до 8 лет тюрьмы. Также предлагалась конфискация имущества у «шутника». Но потом из документа удалили этот абзац.

В документе появилось разъяснение понятия «критически важный объект инфраструктуры». Им считается предприятие или учреждение, которое связано с технологическими процессами или предоставляет услуги, которые важны для экономики. При этом значение не имеет форма собственности таких предприятий.

Если повреждение или вывод из строя подобных объектов может негативно отразиться на здоровье людей, их безопасности, а также на окружающей среде.

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