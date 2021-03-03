Необычные находки, найденные археологами, можно будет увидеть совершенно бесплатно в Службе автомобильных дорог города Днепра

Об этом пишет "znaj.ua"

Люди, интересующиеся древними и необычными находками, смогут посмотреть специализированную выставку. Она пройдет в Службе автомобильных дорог города Днепра. Желающим предоставляется уникальная возможность увидеть древнее оружие, монеты, козацкие кресты.

Как отмечают археологи, этим находкам по 5 тысяч лет, ведь столько они пролежали в земле. Потом сенсационные предметы старины отдадут под специальную охрану.

По подсчетам руководителя археологической экспедиции Дмитрия Тесленко, около двух тысяч предметов можно посмотреть и оценить. Тем самым любой желающий сможет прикоснуться к древности и истории.

Оказывается, все находки объединяет их место нахождения. При строительстве дороги на Киев артефакты лежали прямо слоями.

Археологи рассказывают, что когда-то тут проходил торговый путь. По нему предки перевозили товары во всех направления.

Всего одну неделю будет длиться выставка, немаловажным представляется тот факт, что посмотреть на артефакты можно будет совершенно бесплатно. Потом всю коллекцию передадут в фонды столичного музея истории.

Данные находки с раскопок представляют собой ценный научный материал, открывающий неизвестные страницы. Также они помогут информировать о способе жизни, обычаях и культуре древних людей.

Возможно, что они не обладают блеском и красотой древних украшений, но с точки зрения науки смогут полнее рассказать о некоторых нюансах той эпохи.

Напомним, в церковном музее прошла выставка Леси Украинки.

Как сообщала Politeka, на Одесчине нашли человеческие останки, которые оказались большой ценностью.

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