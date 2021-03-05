Заданий могло быть больше пяти в день

В Днепре разоблачили так называемую "группу смерти"

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По данным правоохранителей, группа была создана в мессенджере Telegram, а процессом курировала 15-летняя местная жительница.

"Телеграм-канал действовал с 21 февраля и администратор чата осуществлял свою деятельность из Кривого Рога. Сначала в чате находилось около 500 человек. Когда администратор начал давать задания участникам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось 13 человек", - сообщили в полиции.

Участники группы отправляли администратору фото с "отчетами", на которых наносили себе увечья. Таких заданий могло быть больше пяти в день.

"3 марта следователи совместно с прокуратурой провели санкционированный судом обыск по месту жительства 15-летней криворожанки, которая предоставляла задачи участникам канала и была его администратором. Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук. По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством", - рассказали в полиции.

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Его, блуждающего возле железнодорожных путей, обнаружил местный житель.

К счастью, парень не пострадал.

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