Две юные школьницы сбежали от родителей в Кривом Роге

Об инциденте рассказали в местном издании "Первый городской".



Перед побегом, восьмилетняя София и двенадцатилетняя Женя поделились с подружками, что якобы хотят проучить своих родителей.

Школьницы намеревались отправиться в один из районов города, чтобы купить там одеяло, и таким образов хотели "заставить родителей плакать" и "чтобы их все искали".

К поискам школьниц было привлечено примерно полсотни неравнодушных жителей и экипажи полиции.

Найти их удалось благодаря горожанину, который узнал девочек.

На данный момент школьницы находятся с сотрудниками ювенальной превенции и их здоровью ничего не угрожает.

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