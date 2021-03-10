Две юные школьницы сбежали от родителей в Кривом Роге
Об инциденте рассказали в местном издании "Первый городской".
Перед побегом, восьмилетняя София и двенадцатилетняя Женя поделились с подружками, что якобы хотят проучить своих родителей.
Школьницы намеревались отправиться в один из районов города, чтобы купить там одеяло, и таким образов хотели "заставить родителей плакать" и "чтобы их все искали".
К поискам школьниц было привлечено примерно полсотни неравнодушных жителей и экипажи полиции.
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Найти их удалось благодаря горожанину, который узнал девочек.
На данный момент школьницы находятся с сотрудниками ювенальной превенции и их здоровью ничего не угрожает.
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