12-летняя днепрянка резала себе вены посреди улицы
Подробности происшествия рассказал "Днепр оперативный".
По предварительной информации, девочку на улице Передовая заметил прохожий, который и сообщил в полицию.
После того как школьнице порезала себе вены стеклом, она шла в сторону кладбища. На вопросы очевидца девочка отвечать не хотела, но заявила, что будет лучше, если она умрет.
Патрульные, которые прибыли на место, догнали ребенка и оказали ей медицинскую помощь.
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Оказалось, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что это не первая ее попытка покончить с жизнью самоубийством - ранее она глотала иголки.
Девочку с порезанными руками госпитализировали в больницу.
Отметим, что в последнее время Украину буквально захлестнула волна самоубийств подростков. Они глотают таблетки и выпрыгивают из окон. В Сети много информации о том, что виной тому смертельные челленджи в социальных сетях.
Так, одной из таких групп "заведовала" 15-летняя криворожанка.
Полицейским ее удалось задержать. Как оказалось, участники группы отправляли администратору фото с "отчетами", на которых наносили себе увечья. Таких заданий могло быть больше пяти в день.
Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой среди бела дня: "купили в супермаркете..."
Портал Politeka сообщала, что киевские подростки устроили "таблеточный челендж": в больницу попали еще несколько детей.
Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".