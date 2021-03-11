12-летняя днепрянка резала себе вены посреди улицы

Подробности происшествия рассказал "Днепр оперативный".



По предварительной информации, девочку на улице Передовая заметил прохожий, который и сообщил в полицию.



После того как школьнице порезала себе вены стеклом, она шла в сторону кладбища. На вопросы очевидца девочка отвечать не хотела, но заявила, что будет лучше, если она умрет.

Патрульные, которые прибыли на место, догнали ребенка и оказали ей медицинскую помощь.

Оказалось, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что это не первая ее попытка покончить с жизнью самоубийством - ранее она глотала иголки.

Девочку с порезанными руками госпитализировали в больницу.

Отметим, что в последнее время Украину буквально захлестнула волна самоубийств подростков. Они глотают таблетки и выпрыгивают из окон. В Сети много информации о том, что виной тому смертельные челленджи в социальных сетях.



Так, одной из таких групп "заведовала" 15-летняя криворожанка.

Полицейским ее удалось задержать. Как оказалось, участники группы отправляли администратору фото с "отчетами", на которых наносили себе увечья. Таких заданий могло быть больше пяти в день.







