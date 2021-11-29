Жуткое ДТП произошло сегодня, 29 ноября, на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье.

Как уж сообщала Politeka, рано утром в районе Широковской ОТГ столкнулись два легковых автомобилей. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, еще один был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Как удалось установить правоохранителям, водитель "ВАЗ 2108" двигался по правой полосе со стороны Запорожья в Днепр. В то же время по левой полосе, в ту же сторону, ехал автомобиль "Skoda Oсtavia". Возле села Красный Яр водитель "ВАЗа" решил развернуться, но не убедившись в безопасности маневра, столкнулся со "Skoda Oсtavia".

В результате ДТП водитель "ВАЗа" и ехавшие с ним 65-летний мужчина и 72-летняя женщина погибли на месте, до приезда бригады скорой помощи. 35-летнего водителя "Skoda Oсtavia" госпитализировали с многочисленными травмами в городскую больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По мнению правоохранителей одной из причин данного дорожно-транспортного происшествия может быть туман. Сейчас полицейскими выясняются все обстоятельства аварии.

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