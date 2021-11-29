В Днепре родила женщина, имеющая редкое тяжелое заболевание, которое может привести к смерти.
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По словам врача, у пациентки артериовенозная мальформация лобной доли. С таким диагнозом врачи чаще всего запрещают беременеть и рожать, ведь существует опасность кровоизлияния в головной мозг.
"Это существенная опасность, которая может привести к смертельным случаям. И потому беременные с таким диагнозом относятся к группе высокого риска", — написала врач.
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Во время беременности женщина постоянно находилась под бдительным наблюдением врачей нейрохирургического отделения, где ей постоянно оказывали квалифицированную помощь. Как только состояние пациентки удалось нормализовать, за дело взялись акушеры-гинекологи. Благодаря заботливым и умелым руками врачей родильного отделения на свет появился замечательный мальчик.
"Малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Их папаша рядом с ними", — сообщила Ирина Китова.
На сегодня в родильном стационаре больницы им. Мечникова в Днепре рожают женщины, которые не имеют никаких проявлений вирусной инфекции. А беременные с коронавирусом и подозрением на него находятся в специально открытом COVID-центре.
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